Juhtkiri | Vene kodanikele tõkkepuu ette

Kuigi EL valmistuvat Venemaaga 2007.aastast kehtiva viisakokkuleppe lõpetamiseks, on see Eesti jaoks poolik lahendus. Selle tulemusena muutuks ELi viisa taotlemise küll keerukamaks ja ehk ka kallimaks, kuid ei lahenda seniste mitmekordsete ja mitu aastat kehtivate kõigi ELi riikide poolt välja antud viisade omanike tulva üle Eesti piiri. Eesti rõhutamine selles kontekstis on täiesti õigustatud, sest pool aastat kestnud sõja ajal on ELi reisinud ligi miljonist Vene kodanikust 282 tuhat teinud seda Eesti kaudu – meie ja Soome kaudu kokku 61 protsenti ELi sisenemistest. Seetõttu pole alates 18.augustist kehtiv Eesti poolt väljastatud viisadega Venemaalt siiatuleku keeld piiriületajate üldarvu eriti muuta suutnud.