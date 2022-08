Küsimus | Miks Eesti ei sulge maismaapiiri Venemaaga?

Mille taga seisab Eesti piiri sulgemine Vene turistide ees? Eesti välja antud viisade külmutamine sai teoks teiste riikide nõusolekuta. Pandeemia ajal panid riigid piirid kinni pikema jututa ja nendega ei juhtunud midagi. Miks nüüd ei saa Vene kodanike turismi lõpetada, kui mängus on Eesti riiklikud huvid? Välisminister Urmas Reinsalu on öelnud, et Eesti saab piiri sulgeda, ometi on piir lahti - miks?