HIIGELPEENIS OTSE KGB PEAMAJA VASTAS! Skandaalne Vene kunstnik: Euroopas saan tänaval vabana tegutseda ainult Inglismaal ja Eestis. Teie vabadussammas on aga debiilne kätega fallos!

See on mees, kelle kunstirühmitus „Voina“ ehk „Sõda“ pääses skandaalsete Putini-vastaste aktsioonidega terve maailma uudismeediasse. Just „Voinast“ kasvas välja Vene vanglas maandunud punkbänd Pussy Riot. „Voina“ tegevus oli justkui prohvetlik ennustus, mis täitus 2022. aastal. Pärast kümmekonda aastat pagulust ütleb nõukogude ajal Tartus õppinud Aleksei Plutser-Sarno, et Eesti on üks kahest kunstniku jaoks kõige vabamast maast Euroopas ja just siin tahaks ta elada. 1. septembril avab mees, kes peab end nüüd Eesti kunstnikuks, Tallinna Portreegaleriis näituse oma 60. sünnipäeva puhul.