Läänemere reisilaeval puhkes tulekahju, pardal viibis 300 inimest

Norra veeteede ameti pressiesindaja Lisa Mjörning märkis Rootsi meediale, et juhtunust on teavitatud kõiki läheduses viibivaid üksusi – abilaevu ja koptereid – kes oleksid vajadusel valmis appi tõttama. „Sealt kerkib suitsu, ent lahtist tuld enam pole,“ lisas Mjörning optimistlikult ning märkis, et evakueerimist enam vaja pole.