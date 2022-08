Põhja pommigrupp tegi kahjutuks IKEA kaupluse kõrval asuvalt ehitusplatsilt teisaldatud lõhkekehad

Ära leitud eset liiguta või transpordi, jäta see sinna, kus seda märkasid.

Märgista ese, kasutades selleks käepäraseid vahendeid või nutiseadmeid. Esimene ohutu kaugus sinu jaoks on see, kui sa tundmatut eset enam ei näe. Lähtu põhimõttest – „Kui sina näed lõhkekeha, näeb lõhkekeha ka sind!“

Ära karda, et saad karistada, kui sündmusele reageerinud demineerijad tuvastavad, et leitud ese ei ole plahvatusohtlik. Ka demineerijate motoks on - „Parem karta, kui kahetseda“