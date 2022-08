EHMATAV HINNATÕUS: milliste iluteenuste eest kliendid enam maksta ei raatsi? „Lasin ripsmepikendused ära võtta ja pediküüris ka enam ei käi.“

22aastane Maria räägib, et iluteenuste hinnad on päris korralikult tõusnud. „Tean oma kogemusest, et kui aasta tagasi maksis ripsmepikenduste hooldus 35 eurot, siis nüüd peab välja käima 40 eurot. Pediküür oli enne vist 35, kuid nüüd 42 eurot. Lasin ripsmepikendused ära võtta ja pediküüris ka enam ei käi. Hoian nii igakuiseid kulusid kokku,“ ütleb neiu.