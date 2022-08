RATASTOOLIRALLI JA ÕLLEPINKS: hooldekodus elavad eakad koos üliõpilastega. 91aastane proua: „Ma ei tunne ennast nii vanana – see on kindlasti tänu noortele!“

Ei mingit halba lõhna. Ei ühtki valget seina ega valge kitliga töötajat. Tasuta masinakohv elanikele ja külastajatele. Üliõpilased ja kogukonna elanikud siblimas mööda maja. Selline vaatepilt avaneb Hollandis Deventeri linnas asuvas hooldekodus. „Otsustasime, et me ei ole tervishoiuasutus – see idee avas meile uue maailma,“ räägib Humanitase hooldekodu juht Gea Sijpkes. Mida on Eesti eakatekodudel hollandlastelt õppida?