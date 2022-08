Oleg Samorodni | Ettevaatust! Venemaa libadissidendid pressivad end ka Eestisse hea elu peale

Ukrainas ilmnes probleem Vene emigrantidega. Esmapilgul tundub, et liberaalsete ja demokraatlike vaadetega inimesed, kes põgenevad Venemaalt diktaatorliku režiimi repressioonide eest, on vabaduse ja iseseisvuse eest võitleva Ukraina loomulikud liitlased. Sõnades, jah, muidugi. Kuid tegelikkuses näeb kõik välja mõnevõrra erinev. Ja see pole ainult Ukraina probleem. Sarnane olukord on Balti riikides, sealhulgas Eestis.