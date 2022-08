KOHTUSAALIST VANGLASSE: advokaadid väidavad, et Eesti ajaloo ühe suurima narkoäri osalised vahistati ebaseaduslikult

Ehkki prokurör nendib, et narkojõugu liikmed viibisid eelnevalt vahi all ebaproportsionaalselt kaua – kohtupidamist oodates üle kolme aasta –, ei ole vahistamise alused tema hinnangul siiski ära langenud. Asjaosaliste kaitsjatel on aga hoopis teine nägemus: „Kohus vahistas omal algatusel ja ebaseaduslikult!“