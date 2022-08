Keskerakond lubab lõpuks kriminaalist eksametniku erakonnast välja visata

2018. aastal tunnistas Harju maakohus ärimees Ergo Haabi süüdi autojuhtimises purjuspäi ja karistas teda 480 tunni üldkasuliku tööga. Selle tegemist alustas Haab Tallinnas ühes MTÜs, kus ta töötas 87 tundi. Alates 22. maist 2019 muudeti Haabi palvel üldkasuliku töö tegemise asukohta ning ülejäänud 393 tundi pidi ta tegema Viimsi vallavalitsuse territooriumil vallavalitsuse töötajate Olari Pindi ja Igor Engaste järelevalve all. Pindi ja Engaste tööülesandeks oli muu hulgas üldkasulikku tööd tegevate inimeste tööga ja töövahenditega varustamine, objektidele viimine ning seal nende üle järelevalve tagamine. Haab tegi Pindile ettepaneku, et too märgiks 393 ühiskasuliku töö tundi arvestuslehele tehtuks, ilma et ta peaks reaalselt tööd tegema, seisab süüdistuses. Pint nõustus ja leppis kokku Engastega, et viimane märgib Haabi töölt äraoleku ajal tema üldkasuliku töö tundide arvestuslehele graafiku järgi ette nähtud töötunnid tehtuks. Kokkuleppe järgi Haabiga pidi Pint andma Engastele osa Haabi käest saadud altkäemaksurahast. Graafikujärgsel üldkasuliku töö tegemise päeval ilmus Haab vallavalitsuse juurde hommikusele kogunemisele, misjärel näitasid vallatöötajad kätte tööobjektide asukohad. Pärast hommikust kogunemist ei läinud Ergo tööobjektile, vaid lahkus Pindi ja Engaste teadmisel ja nõusolekul.