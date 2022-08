Juhtkiri | Kooliaasta algab vanade muredega

Kuid algav kooliaasta on eriline ka värskelt lisandunud ukraina õpilaste tõttu. Oleme kiirelt reageerinud ja kõik sõjapõgenike lapsed saavad haridusteed jätkata. Omamoodi põnev on seegi, et suur osa ukrainlastest alustavad eestikeelsetes koolides – kui nemad tahavad ja suudavad käigu pealt edukalt integreeruda eesti haridussüsteemi, siis on mõttekoht, miks see endiselt ei õnnestu siin mitmendat põlve elavate venekeelsete puhul.

Kuid koolirõõmu tagamisel on endiselt suur osa rahal, mida mitte kunagi piisavalt ei jätku, eriti just haridusele. Tartu Ülikooli tudengid alustavad õppeaastat meeleavaldusega kõrghariduse rahastamise toetuseks. Seni on poliitikud flirtinud võimalusega muuta kehtiva ühiskondliku kokkuleppe kiuste ülikoolis õppimine tasuliseks. Kuid rahavajadus haridussüsteemis on seoses Ukraina sõja ja energiakriisiga senisega võrreldes hoopis hüppeliselt suurenenud.

Keskmine brutokuupalk oli teises kvartalis 1693 eurot. Õpetajate palga alammäär kerkis selle aasta algusest 1421 euroni. Peaministripartei on kinnitanud, et riiklikuks prioriteediks on, et õpetajate töötasu oleks 120 protsenti riigi keskmisest, seega praegu peaks õpetajate keskmine olema üle 2000 euro. Tõele au andes on 1,2 kordset keskmist palka õpetaja vääriliseks pidanud mitmed koalitsioonid aegade hämarusest. Õpetajapalga alammäär pole kunagi olnud üle 90 protsendi riigi keskmisest. Nüüdki on haridustöötajad leplikud ja taotlevad, et alampalk oleks uuest aastast 1845 eurot.