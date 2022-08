HARUKORDNE: Briti naine sünnitas eri värvi kaksikud

PILKUPÜÜDVAD KAKSIKUD: Chantelle Broughtoni poeg Ayon on heleda ja tütar Azirah tumeda nahaga. Ema sõnul on aprillis sündinud kaksikutel ka vastandlik iseloom: tüdruk on rahulik, poiss nõudlik ja jutukas. Foto: SWNS/Scanpix