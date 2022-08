Ene Pajula | Mis on sellel pildil valesti, küsib mammi

Aga otse loomulikult oli tanki teisaldamisel ka kritiseerijaid, ja mitte ainult venelaste seas. Nagu näiteks see, et miks küll Kaja Kallas oma Narva visiidil nende tanki armastajate juures peatust ei teinud ega seal oma seisukohta seletanud. Kas ta oleks seal suutnud nende suhtumist muuta? Mammit ajab päris naerma Yana Toomi ja mõne Narva venelase hädakisa, et integratsioon on nüüd saanud mitmekümneaastase tagasilöögi.