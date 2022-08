Eaka naise surnuks peksnud mehe vangistus jõustus

Reno Toss jäi koos kaitsjaga Tartu maakohtus protsessi käigus seisukohale, et ööl vastu 2020. aasta 19. maid, mil 70-aastane Virve Viiratsis pisikeses korteris surnuks peksti, tema magas ega kuulnud midagi, mis toas toimus, ning kui ta järgmisel hommikul üles ärkas, avastas ta naise toas lamamas, on varasemalt Sakala kirjutanud. Toss resümeeris, et naisel oli nina verine ning ta jättis tolle veel ööpäevaks tuppa lamama, enne kui ta 20. mai hommikul häirekeskusesse helistas.

2021. aastal mõistis Tartu maakohus Reno Tossile kümne ja poole aasta pikkuse vangistuse. Otsust ei muutnud Tartu ringkonnakohus ning nüüd ei võtnud Riigikohus Tossi kaitsja kassatsioonkaebust arutusele.