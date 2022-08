Juhtkiri | Tõeline vallaviletsus Põhja-Sakalas

Viie partneriga koalitsioon eeldab aga tohutut koostöövaimu ja kõrgtasemel kompromissikunsti, mida paljudel poliitikas askeldavatel inimestel kahjuks vajaka jääb. Nii sikutabki iga partner valitsemiskoormat oma suunas, nagu luik, haug ja vähk Ivan Krõlovi valmis, kus koorem praegugi on koha peal. Kohalt ei taha liikuda ka Põhja-Sakala vallavanema valimine. Ambitsioon töö enda õlule võtta on keskerakondlasel Priit Toobalil. Aga kas valijad just teda ses ametis näha tahaks? Keskerakond sai kohalikel valimistel nimetatud vallas kokku ju vaid kolme mandaadi jagu hääli.

Toobal lubas kandideerides pöörata näo rahva poole, juhtida avatult ja läbipaistvalt, kaasata valla elanikud läbirääkimistesse ja otsustamistesse, sest eelmine vallavõim olevat neile selja pööranud. Praegu ei juhita valda kindlasti selgelt ja läbipaistvalt. Vallavalitsuse kuuest liikmest on hetkel jäänud vaid kolm ehk vallavalitsus on sisuliselt teovõimetu – seaduslike otsuste vastuvõtmiseks on vaja nelja poolthäält. Aga et poliitmängude tõttu ei saa näiteks õpilaste koolivedu korraldamata jätta, siis üht-teist ikkagi otsustatakse. Vallavanema praegune asetäitja Kadri Linder lubab saata kõik otsused tagantjärele kooskõlastamiseks. Praegu on ametis pigem vallaviletsus, mitte toimiv ja valla elanike huve arvestav vallavalitsus.