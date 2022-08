Välisluureameti töötaja soovitas kolleegidel Facebookis Marranile toetust avaldada

Kirjas ütles Jugaste, et arusaadavalt ollakse Oidsalu artiklist häiritud ja paljud ootavad sellele vastulauset, kuid Marran on otsutanud teemat mitte kommenteerida, vahendab ERRi uudisportaal .

„Oletades, et sa ei nõustu Meelise kirjeldusega Mikust, pakun, et võiksid seda oma Facebooki-seinal öelda. (…) See ei ole kindlasti kohustus või Mikult tulnud varjatud ülesanne – kirjutan omal algatusel," teatas pressiesindaja kirjas.