TAASKASUTUS! Tuuleturbiinidest saab tulevikus valmistada kummikomme

Ehkki tuuleenergia on üks domineerivamaid taastuvenergia vorme, pole tavaliste klaaskiust turbiinilabadega pärast nende kasutuselt kõrvaldamist midagi peale hakata. Enamjaolt visataksegi need prügimäele. Jäätmetega võitlemise nimel tulid teadlased mõttele luua uutmoodi taaskasutatav vaik, millest saab valmistada vastupidavaid turbiinilabasid, ent hiljem näiteks ka maiustusi ja spordijooke, kirjutab The Guardian.