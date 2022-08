PRIIT TOOBALI KÄSI MÄNGUS? Põhja-Sakala vallavalitsus on teovõimetu!

„Põhiline lahkheli tuli sellest, et Priit Toobalil oli suur soov saada vallavanemaks. Iga hinna eest. See algas juba alates valimistest,“ ütleb endine vallavanem Jüri Hansen. Ta usub, et just volikogu esimees on vallavalitsuse kolme liikme tagasiastumiste taga.