Mart Soidro | Esimestest põhiseaduslikest valimistest

Meenusid 1992. aasta riigikogu ja presidendi valimised, 30 aasta tagused sündmused, mis toimusid 20. septembril 1992. Need olid paljuski erandlikud, sest valimised toimusid septembri kolmandal nädalavahetusel, mitte märtsis nagu põhiseaduses kirjas. Parlament valiti kaheks ja pooleks aastaks, mitte neljaks, nagu nüüd on tavaks. Ka president Lennart Meri esimene ametiaeg kestis neli, mitte viis aastat. See oli ainus kord, kus ka rahvas sai riigipea valimistel kaasa lüüa, eraldada n-ö terad sõkaldest ja valida välja kaks kõige rohkem hääli saanud kandidaati, kell hulgast riigikogu valis siis presidendi. Oleks rahvas olnud ühtsem ja kandidaat kogunuks 50% +1 häält, saanuksime endise nomenklatuuri rõõmuks presidendiks juba siis Arnold Rüütli. Aga see on omaette lugu, millest mõnel järgmisel korral. Kuigi olgu siinkohal kohe öeldud, et presidendikandidaadid mõjutasid teda ülesseadnud valimisliitude ja erakondade tulemusi kindlasti.