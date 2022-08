VIDEO | Kristjan Järvan: oleme nõus Eesti Energia kasumi vähenemisega, et kodutarbijale saaks hind madalam

Kaja Kallas ütles, et eile tähistas Ukraina iseseisvuspäeva ja eile möödus ühtlasi kuus kuud sõja algusest. „Vabaduse hinda mõistetakse siis, kui see on läinud,“ ütles Kallas ja lubas, et Ukrainat ja sõjapõgenikke aidatakse nii palju kui võimalik. Toetatakse Suurbritannia korraldatud väljaõpet Ukraina relvajõududele ning Ukrainasse saadetakse veel üks välihaigla.

Turismiviisa saamine Euroopasse on privileeg, mitte inimõigus, ütles Kallas. Olukorras, kus Ukraina inimesi terroriseeritakse, ei tohiks Venemaa kodanikud nautida turismireise Euroopasse ja kodanikud on vastutavad oma riigi tegude eest, rõhutas Kallas. Venemaa reaktsioon ja rünnakud Eesti suunal näitavad, et sanktsioonil on mõju, ütles peaminister.

Majandusolukorra kohta ütles Kallas, et rahvusvaheliselt valitseb suur määramatus, kuid kindel on, et ees seisavad rasked ajad. Eesti riigi rahanduse seisu on oluliselt parandatud, mis annab parema positsiooni nende aegadega toimetulekuks, ütles Kallas. Kallas ütles, et riigieelarve esitatakse parlamendile septembri lõpus.

Universaalteenuse kohta ütles Kristjan Järvan, et kõrged elektrihinnad said alguse Venemaa sissetungist Ukrainasse. Paraku jõuavad uued tootmisvõimsused turule alles aastate pärast, kuid vaja on lahendust, mis aitab kodutarbijat kohe. „Oleme nõus vähendama Eesti Energia kasumit, et kodutarbijale saaks hind madalam,“ ütles minister. Konkurentsiamet saab hinda määrata lähtuvalt turuolukorrast, mitte ei pea valitsus iga kord määrusega sekkuma.

Kodutarbija definitsiooni täpsustati: mõeldakse nii füüsilist isikut kui ka korteriühistut, kuid sinna sekka võivad minna ka aiandid, teatud osaühingud jms, kui lõppkasusaaja on kodutarbija.

Leppetrahvi ei tohi küsida, kui kodutarbijad lähevad üle universaalteenusele. See kehtib vaid esmasel üleminekul ja 2022. aasta lõpuni. Universaalteenusele üle minnes lõppevad senised lepingud.