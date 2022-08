Eriline maailm, mis tekib ainult üheks ööks: sel laupäeval toimub taas maagiline öölaat ÖÖbazaar!

Eesti suurimal ÖÖbazaaril on tuhandeid kliente ning müüjad pakkumas peamiselt Eesti tooteid. Kaupmeestel on erakordne võimalus näidata müstilises öövalguses oma toodangut nii nagu nad seda tavaliselt teha ei saa.

Kuna see on pereüritus, siis mõeldud on ka pere noorimatele. Kui jaksu jagub, saavad lapsed ööd nautida batuutide mängulinnakus ja loomaaias.

Torma mõisakompleksis toimuv ÖÖBazaar pakub esmakordselt võimalust kiigata ka ajalooliselt tähtsasse Torma mõisa peahoonesse. Hoonega on võimalik tutvuda sellises olukorras nagu ta tänapäevasel kujul on – mõisahoonelik välimus ja nõukogudeaegne sisemus. Lisaks hoonega tutvumisele on võimalik pilk peale visata põnevale rändnäitusele „Margast kroonini”, kohapeal on inimene, kes oskab jagada infot nii näituse kui mõisahoone kohta.

ÖÖbazaar loob erilise maailma, mis tekib Torma mõisa õuele ainult üheks ööks. See on täis enneolematuid elamusi ning sellest ei tasu ilma jääda! ÖÖbazaar alustab 27. augustil kell 19 ja toimub kuni 2-ni öösel. Pilet ÖÖBazaarile maksab 3 eurot, koos mõisakülastusega on see 5 eurot. Lapsed alla 1,2 meetri saavad sisse tasuta.