Tules on kannatada saanud kuus väikelaeva

Juhtumid on aset leidnud ajavahemikul 2019 kuni tänavu juuni. Tekkepõhjus on nendest teada ühel juhul – elektri- ja toitesüsteemi rike , ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Andra Väärtmaa. Kui laeva või kaatri kahjustused on ulatuslikud, siis ei ole võimalik tulekahju tekkepõhjust kindlaks teha. Lisaks on tulekahju olnud ühel maismaal seisnud kaatril. Üldse on päästjaid sellel ajavahemikul kutsutud appi üheksal korral, näiteks käisid päästjad abi osutamas aluse tehnilise rikke korral: päästeti reisijaid või aidati aluse uppumist ennetada või tegeleti nafta- või õlireostuskorjega. Hiljuti läks Tallinna lahel põlema ja põhja Soome lipu all sõitev luksuskaater Hooligan (pildil), mis hiljem teisaldati mandrile.