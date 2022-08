SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina iseseisvuspäev möödus kardetust rahulikumalt

President Zelenskõi sõnul ei nõustu Ukraina Moskva „rahustamiseks“ ühegi ettepanekuga, mis on seotud praeguste rindejoonte külmutamisega. Teatavasti kontrollib Venemaa praegu umbes 22% Ukrainast, sealhulgas Krimmi.

Venemaa vastuoluline saatejuht Vladimir Solovjov tunnistas eetris, et on terrorist. „Ma olen terrorist. Oleks minu teha, ma annaks kolm päeva aega tsiviilelanikele lahkuda Harkivist, Mõkolajivist, Odessast. Ja kui seda ei tehta, siis lammutaksime linnad kvartali kaupa maha. Kolm päeva,“ toonitas Kremli esipropagandist.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov tunnistas intervjuus Ukraina televisioonile, et ei osanud aimatagi, et pärast iseseisvuse saavutamist hakkab tema riik ühel päeval Venemaaga sõdima: „Uskuge mind, mul polnud aimugi, et meie lähim naaber osutub kõige jultunumaks ja kavalamaks.“