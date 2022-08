Juhtkiri | Püsivalt soodne kallis kaugküte

Nagu konkurentsiameti õigusosakonna juhataja Marek Piiroja loos välja toob, on eeldus, et hinnakontroll tähendab odavamat hinda, vale. Hind on tarbijatele oluline, aga kõige tähtsam on see, et toad oleksid talvel soojad. Selleks on vaja tagada, et hind võimaldaks ka soojamüüjal ellu jääda. Kui teenust pakutakse suuresti alla omahinna, pole ettevõtte jätkusuutlikkus kuidagi tagatud. Piiroja arvab, et ükski ettevõtja ei ela talve üle nende hindadega, mis olid aastal 2020 või 2021.