FOTOD KOHTUST | Miss Estonia Eva Maria Laan suhtlusest eksabikaasaga: ta alandas, mõnitas ja ähvardas mind!

Kolmapäeval arutati kohtus eelistungil Erik Alexander Siversi hagi ekskaasa, omal ajal Miss Estoniaks valitud Eva Maria Laane vastu 20 000 euro väljamõistmiseks. Kokku on Erik Sivers esitanud kohtumenetlusse neli hagi ekskaasa vastu. Eva Maria sõnul on ränk kohtuprotsess mõjunud tema tervisele ning ta on kaotanud kogu vara, mis abielu ajal mehega kahasse soetatud. Erik ise kohtusaali ei ilmunud.