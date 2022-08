Koolijuht sattus puugi tõttu haiglasse. Henrik Salum: „Entsefaliit on väga vastik, seda ei soovi mitte kellelegi.“

„Haigus võttis mind ikka kurjasti. Sellised sümptomid nagu palavik, iiveldus ja peavalu, nende üleminek ei olnud väga pikk. Aga mul juhtus see, et kõigepealt kadus tunne vasakust jalast, siis kadus kontroll vasaku käe üle ja lõpuks oli näonärvi parees, et nägu oli selline, nagu oleks hambaarsti juurest tuimestuse alt tulnud,“ kirjeldab Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Henrik Salum puukentsefaliidile kaotatud suve.