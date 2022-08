Mees uppus Emajõkke

Leppige sõpradega aegsasti kokku, kuidas pidu turvaliselt pidada. Ujuma ei lähe, paadisõit jääb homseks. Pange autovõtmed ära. Kes on kaine autojuht? Joobes tehtud otsused võivad viia õnnetuseni.

Kui enne pidu tehtud kokkulepped ei kehti ja sõber tahab napsusena ujuma minna või rooli istuda, siis kardetakse sageli, et teda keelates või takistades rikume suhteid. Sellises olukorras tuleb meeles pidada, et sõbra elu on tähtsam kui tüli vältimine.