ÕL VIDEO JA GALERII | President Karis Ukraina iseseisvuspäeval: Eesti rahvas on avanud oma hinge ja südame Ukraina maa ja rahva igakülgseks toetamiseks

„Mäletame otsust, mille Ukraina rahvas tegi 31 aastat tagasi valides demokraatia ja iseseisvuse tee ning pöörates sellega uue lehekülje Ukraina ajaloos. Ukrainlased olid otsusekindlad ja on ustavaks jäänud oma toonasele valikule vabaduse ja iseseisvuse kasuks. Ukrainat pole suutnud kõigutada väline surve ja sekkumine. Täna, mil möödub täpselt pool aastat Venemaa agressiooni algusest Ukrainas, mõtleme Eestis sellele, mis on vabaduse hind. Vabadusel polegi hinda, ühele riigile ja rahvale on see ülim privileeg, mille väärilised on ainult need, kes vabaduse eest on valmis võitlema. Imetleme Ukraina rahva meelekindlust ja Ukraina sõdurite vaprust kaitsta oma vabadust, maad ja rahvast,“ seisab riigipea õnnitluskirjas Ukraina presidendile.

„Kinnitan omalt poolt, et ükski minu kohtumine nii kodus kui ka võõrsil ei möödu ilma, et me ei räägiks Ukraina olukorrast ja selle mehise rahva toetamise jätkamise olulisusest. Minu sõnum on lihtne ja selge: seni, kuni kestab sõda ja valitseb ebaõiglus, ei saa ja ei tohi me väsida. Eesti on tänaseks vastu võtnud rohkem kui 50 000 sõjapõgenikku. Me jätkame sõjalise, majandusliku ja humanitaarabi andmist, me toetame Venemaale kui agressorile mõjuvate sanktsioonide kehtestamist. Mul on hea meel, et Eesti rahvas on avanud oma hinge ja südame Ukraina maa ja rahva igakülgseks toetamiseks. Olen veendunud, et sellele koletule sõjale vastu astumine on meie riike ja rahvaid omavahel veelgi enam kokku liitnud ja ühendanud,“ kirjutas president Karis.