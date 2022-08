Tulevahetuses halvatuks jäänud kriminaalile tehti enne kohtu ette jõudmist eutanaasia

Hispaanias võeti eelmisel aastal vastu seadus, mis sätestab, et ravimatu seisundiga ja väljakannatamatut valu tundvatel täiskasvanutel on õigus minna soovi korral vabasurma. Eutanaasiaseaduse abil otsustas siitilmast lahkuda Rumeeniast pärit 46aastane Eugen Sabau, kes korraldas detsembris Hispaania kirdeosas asuvas Tarragona linnas tulistamise, milles said vigastada kolm endist kolleegi ja politseinik.