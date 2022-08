PISARAD TÖÖVESTLUSEL: sõjapõgenikele loodud Vabaduse koolis hakkavad tööle õpetajad, keda käivitavad põnevus ja missioonitunne

Tallinnas Ukraina sõjapõgenikele loodud uhiuues Vabaduse koolis alustab tänavu õpinguid 561 noort. „See on suur väljakutse – õpetada keelt nullist. Kuid soovin aidata neid, kes seda praegu kõige rohkem vajavad,“ leiab õpetaja Valeria Shipilova. Mõned õpetajad on küll veel puudu, kuid kooliperega on liitunud missioonitundest neidki kohalikke, kes pole varem koolis töötanud.