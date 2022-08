UUS ARUANNE: Euroopas valitsev põud on viimase 500 aasta tõsiseim

Euroopa Komisjoni juurde kuuluva teaduskeskuse värskeima aruande kohaselt on 47% Euroopast „hoiatustingimustes“ ehk sealne pinnas on kuivanud. 17% on „valvel“, mis tähendab seda, et taimestik näitab stressiseisundi märke. Kuiv ilm mõjutab saagikust, põhjustab metsatulekahjusid ning võib mõnes piirkonnas kesta veel mitu kuud, vahendab BBC.