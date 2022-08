HOOLDEKODU ELANIK: „Hinna järgi elame luksusspaas. Aga toit on kuiv, kõrval tükk kuiva leiba. Ja ei midagi joodavat.“

Tammiste hooldekodu majadel on sõpruslinnade järgi pandud nimed: Jurmala, Pariis, Palanga... Kõlab nagu mõnus puhkus. Aga hooldekodu elaniku Helvi (nimi muudetud) sõnul virelevad vanakesed nälja veerel. Toitu on vähe ja vahel on see nii vilets, et ei tahagi süüa.