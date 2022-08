Toomas Alatalu | Ukraina „nullimine” algas 24. augustil 2014

Otse öeldes on masendav lugeda/kuulata sedastusi stiilis - 24. veebruar 2022 avas silmad või et siis langesid maskid jmt. Sõda Ukrainas käib ju kaheksandat aastat ja ta on olnud algusest peale sama julm kui täna. Ootasin meelega ära tänase päeva, s.t. 24. augusti – kätte jõudmise. Sel päeval 1991. aastal kuulutas Ukraina end iseseisvaks ja täna kuulutavad sajad suud, näete – täitub ka pool aastat suurest sõjast. Tegelikult avab Ukrainas jätkuva hoopis see, mis sündis kaheksa aastat tagasi. 24. augustil 2014 toimus Kiievis sõjaväeparaad, ent samal ajal tehti Donbassis midagi eriti võigast, mida sel päeval küll näidati, ent pärast seda on antud sündmust üritatud maha vaikida. Ei-räägi-sellest-põhimõttel, sest vastasel juhul saab antud sõja põhjus, venimine ja julmus kohe selgeks.