GALERII | Maarjamäe memoriaali juures protesteeriti Ukraina sõja vastu: „Toome sõja taas linnaruumi.“

„Toome sõja taas linnaruumi, et mitte unustada, mis endiselt Ukrainas toimub. Elustame tuumakatastroofi ohu ja Putini ähvarduse kohas, mis on erinevatest ajalookihtidest paks. Me ei protesteeri memoriaali vastu, vaid kasutame sõnumi edastamiseks seda erinevaid tähendusi omavat arhitektuuriobjekti ja meenutame tööle ruttavatele inimestele, et hetkel on meil küll kõik korras, aga kui me olukorraga harjume, peame võib-olla juba homme võitlema ise oma elude eest,“ teatasid korraldajad.