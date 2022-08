Kohus ei rahuldanud spaa kaebust valitsuse vastu

„Meie hinnangul ei olnud valitsuse kehtestatud piirangud spaadele proportsionaalsed ning rikuti ka põhjendamiskohustust, kuivõrd valitsuse korralduste seletuskirjadest ei nähtu jälgitavad kaalutlused alternatiivsete leebemate meetmete kaalumise kohta,“ on varasemalt öelnud Mustamäe SPA OÜd esindav advokaat Gerli Helene Gritsenko. Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Esitasime apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus on juba ka menetlusse võtnud, sõnas Gritsenko. Valitsusel on suve lõpuni aega vastata apellatsioonkaebusele, lisas ta.

Mustamäe Elamus Spa juhataja Andres Tiigi sõnul on vaidlus põhimõtteline ja nende soov on luua piirangute proportsionaalsuse ja nende rakendamise argumentatsiooni asjus õigusselgus, on varasemalt Ärileht kirjutanud.