Juhtkiri | Rohkem relvi ja uusi sanktsioone!

Hoolimata seni veel relvastuse hulgalt ja tulejõult vaenlasele allajäämises on Ukrainal algusest saadik olnud mäekõrgune moraalne üleolek. Seda on olnud raske mitte märgata ja tulemus on silmnähtav – algul ukrainlaste kaitsevõimesse pehmelt öeldes skeptiliselt suhtunud vanad lääneriigid on pidanud oma suhtumist muutma, mida kinnitavad hiljem käivitunud moodsa relvastuse tarned. Ukraina rindeil ongi nüüd vastamisi Venemaa eelmise sajandi sõjapidamine ülekaaluka tulejõu ja biomassiga, teisalt näitavad ukrainlased, mida on võimalik saavutada tarkade rakettide täppislöökide ja Vene tankid kasutuks muutnud Javelinidega.

Kuigi tahaks öelda, et kõike seda on lääneriigid andnud ukrainlastele liiga hilja ja liiga vähe, pole Vene kurjuse impeeriumi vastu astuda kunagi hilja. Peamine, et läänel ei tekiks sõjatüdimust ega poliitikud hakkaks valijate hääli silmas pidades kalkuleerima, kas poleks kasulikum relvaabi asemel Vene gaasi edasi osta ning läänes lõbutseda tahtvate Vene turistide rahakoti toel oma turismisektorit turgutada. Tegu on kõige puhtamal kujul väärtuskonfliktiga, kui lääs teenindab Vene spaaturiste ning samal ajal aitab üles ehitada nendesamade venelaste poolt purustatud Ukraina piirkondi ja tilgutab näpuotsaga sõjalist abi. Relvaabi on muidugi kallis, kuid tunduvalt kulukamaks läheb sõja venimine, mis ähvardaks kogu Ukraina majanduse kollapsiga koos sellest tulenevate tagajärgede mõjuga kogu Euroopale.