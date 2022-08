Kuidas sülearvutiga töötades oma produktiivsust tõsta?

Arvutis mitut asja samal ajal tehes on mugav, kui ees on suur ekraan, mis võimaldab korraga avada ning tööpinnale kuvada mitme programmi aknad. Ning kui kontorilaudadel olid selleks puhuks kasutusel välised monitorid, siis praegusel mobiilsete töökohtade ajastul asendab kuvarit avara ekraaniga kaasaskantav sülearvuti.

„Töömugavusele ja produktiivsusele aitab kaasa ka piisavalt suur sülearvuti ekraan, mis võimaldab kiirelt erinevaid faile leida ja neid ringi paigutada. Näiteks uue MateBook D seeria 16-tollise ekraaniga sülearvuti kuvasuhe on 16:10, mis annab kasutajale 10% kõrgema kuvapinna kui traditsiooniline 16:9 kuvasuhe,” seletab tehnoloogiaekspert, kelle sõnul võimaldab see korraga rohkem infot ekraanile mahutada.

„Kiiretel aegadel kodus olles ei pea ootamatu virtuaalkoosoleku puhul muretsema enam isegi toa koristamise pärast, sest ka kaamerat sisse lülitades on võimalik ära hägustada või lausa välja vahetada oma taust”, selgitab Mishina ning lisab, et näiteks MateBook D 16 sülearvuti puhul on ka mikrofonisüsteem viidud sellisele tasemele, et see võimaldab professionaalsema kohtumise läbiviimiseks summutada mikrofoni kostuvaid taustamürasid või klaviatuuriklõbina helisid.