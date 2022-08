KOERAILMAD LÄHENEVAD! Sõjaekspert: mudahooaeg muudab Ukrainas elu raskeks just pealetungijal

Rindejoon Ukrainas on püsinud suuresti muutusteta. Rindejoonelt raporteeritakse väiksematest rünnakutest, kuid need pole märgatavalt ümberjoonistanud seniseid piire. Viimasel ajal on kõneainet pakkunud Vene vägede tegevus Zaporižžja piirkonnas, sh tuumaelektrijaama juures, ning Ukraina relvajõudude raketinõelamised Krimmi poolsaarel.