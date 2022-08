MASENDAV AUK RAHAKOTIS: sama hullult tõusid hinnad viimati 90ndatel! Mis saab plaanitud aktsiisitõusudest?

Võrreldes kevadise majandusprognoosiga auk riigi rahakotis väheneb, kuid mullu sügisel koostatud 2022. aasta riigieelarve numbritest on reaalsus siiski märkimisväärselt kehvem. Toona prognoositi tänavuseks riigieelarve puudujäägiks ligikaudu 500 miljonit eurot, kuid teisipäeval avaldatud suvises majandusprognoosis on see kerkinud 979 miljoni euroni.