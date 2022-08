OHT LUKAŠENKALE? Opositsiooni arengud ja sõda Ukrainas võivad anda valgevenelastele võimaluse purustada diktaatorliku režiimi ahelad

Samal ajal, kui sõda Ukrainas jätkub, kerkib üha enam esile ka kahe aasta eest ereda tulena leegitsema löönud rahulolematus Aljaksandr Lukašenka ja tema režiimi vastu. Ent kas just naaberriigis toimuv sõda on vajalikuks tõukeks, mille abil on valgevenelastel viimaks võimalik vabaneda diktaatorlikust riigikorrast?