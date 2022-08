Irja Lutsar | Koroonapandeemia lõpeb siis, kui see saab läbi meie peades

Meie edasine võitlus koroonaviirusega sõltub ennekõike sellest, millist haigust me vältida püüame. Praeguseks on piisavalt andmeid, mis viitavad, et SARS-CoV-2 on küll oluliselt laialdasemalt ja kiiremini leviv kui gripp, samas suremus SARS-CoV-2 tagajärjel on madalam kui hooajalisel gripil. Samuti on selge, et mitte kõik, kes satuvad haiglasse pole seal raske COVID-19 tõttu – mõned tulevad muude haiguste tõttu ja on PCR positiivsed, teised nakatuvad haiglas, kuid põevad suhteliselt kerget COVID-19 või on hoopis asümptoomsed.