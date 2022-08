Küsimus | Kas Yana Toom ootas Narvas samasugust plahvatust nagu pronksiööl?

„Jah, sellist plahvatust nagu pronksiööl ei tule. Võib olla aga oleks parem, et tuleks. Vastasel juhul see viha põleb inimeste hinges edasi,“ ütles Toom. Kaljulaidi sõnul on uskumatu, et Eesti ühe suurima erakonna juhtiv poliitik avaldab kahetsust, et Narva tankimonumendi eemaldamine ei toonud kaasa samasuguseid massirahutusi ning kokkupõrkeid politsei ja inimeste vahel, mis järgnesid pronkssõduri eemaldamisele 2007. aastal. Kaljulaidi kinnitusel peab Keskerakond Toomi sõnad kindlasti hukka mõistma.