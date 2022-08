Juhtkiri | Marini tantsimine halb, Ratase tantsimine parem?

Kas soomlaste meelest oli Kekkosele rohkem lubatud, sest tegu oli mehega? Sel juhul mõõdaksid nad oma naispeaministrit sama mõõdupuuga kui meie EKRE juhid seda tegid. Meie oma kodukamaralgi on samas esinenud juhuseid, kus pressiesindaja on järgmisel päeval pidanud maid jagama öötundidel pargivilust sotsiaalmeediasse ilmunud krüptiliste postitustega. Küllap nii sel kui Marini puhul on riiklikud käsuliinid siiski üles ehitatud moel, mis ei takista kiiret reageerimist olulistele sündmustele ka siis, kui riigijuhid on pisut väsinud.

Varsti võtab Eesti telemaastikul tantsutuurid üles Jüri Ratas ja rahvas on sellest sedavõrd sillas, et ei vaevuta küsimagi, kas riigi hierarhias tähtsuselt teise mehe töögraafik on tõesti sedavõrd hõre, et võimaldab mitme kuu vältel osaleda saate täistöönädala mõõtu ettevalmistustel ja -salvestustel? Ja seda kõike mõned kuud enne valimisi rahvale meeldimise ja häältepüüdmise nimel! Kui meil on kaalukausil noorte keskealiste spontaanne pidu ja teisalt tantsusaate puhul küüniliselt omakasupüüdlik poliitkalkulatsioon, siis kelle poolt olla? Marini puhul on küsimuseks pigem, miks lekkisid videod erapeost avalikkuse ette – see on kivi nii tema sõprade kui turvateenistuse kapsaaeda.