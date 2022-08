ÕL VIDEO | SÕNASÕDA PUNATANKI PÄRAST: „Mingi osake minust justkui suri ära“ ja „Kui linn on Venemaa oma ja asub Eestis, siis leidke ühine keel.“

Kolm päeva pärast Narva tanki teisaldamist, 19. augusti keskpäeval, on selle endisel asukohal vaikne. Tühi plats on kaetud lilledega. Liiva peal on küünaldest kujundatud kiri „T-34, vanaisa, mäletame, tunneme uhkust!“. Selle all on kuupäev. Kuigi kiri kujundati sinna juba teisipäeval, on kuupäev tänane – kohalike väitel käivad inimesed seda uuendamas.