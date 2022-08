Vambola Paavo | Kägistav elekter ehk miks riik ettevõtteile appi ei tule

Aastaid jutlustati meile, kui hea on NordPool ja üldse börsielekter. Nüüd on käes tõehetk, kui kogu börsisüsteem lendas uppi. Taevasse tõusnud elektrihind kägistab tavatarbijat ja eriti rängalt mõjutab ettevõtjat. Viimased on jäetud saatuse hoolde, vaadaku ise kuidas ellu jäävad.