Seisukoht | Miks poes on leitsakuga külm nagu jääkapis… brr!

Kuumas suves toidupoodi astudes on mul tihti tunne, et olen saabunud vähemalt põhjapoolusele, kuskil jaheduses peaks jääkarud kindlasti ennast mõnusalt tundma. Nädalavahetuses 10 minutiks poodi piima järgi minnes mõtlesin taas autosse jõudes, et peaks istmesoojenduse tööle panema, et keha üles sulatada. Poes olid kõik müüjad paksude pusadega.

30-kraadisest suvest jahedasse astuda on tõesti mõnus, aga kas tõesti peab hoidma 18-19 kraadist temperatuuri? Tunnistan, et naudin isegi kodus konditsioneeri hüvesid, kuid seade on sätitud 24 kraadist temperatuuri hoidma. Nii ei tule suvel küll mõtet, et peaks pusa kapist välja otsima.