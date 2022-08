FOTO | Märgatud liikluses: kipsis käe ja jalaga mees püüab elektritõukerattal tasakaalu hoida

„Märgatud Tallinna liikluses. Elu on näidanud, et uljad juhid ei õpi enne, kui tagajärjed käes. Paraku ei õpi mõned ka vist pärast seda. Kuidas küll kipsis jala, kipsis käe ja karguga elektrilisel tõukerattal tasakaalu on võimalik hoida, jääb seekord meile mõistatuseks,“ kirjutatakse postituses.