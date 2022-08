FOTOD | Tallinn asus ohtliku Vineeri peatuse ümbruses liiklust rahustama

„Jalakäijate ohutus on meie prioriteet ning pöörame sellele alati suurt tähelepanu tänavate rekonstrueerimisel. Siiski on mõnikord võimalik olukorda paremaks teha ka väiksemate sekkumistega, mis ei ole niivõrd ressursi- ja aeganõudvad. Liikluse rahustamine ja tänavaruumi ohutuks muutmine Pärnu maanteel Vineeri ja Liivalaia vahelisel lõigul seda ongi. Lisaks pöördusime ka Ajakirjandusmaja omaniku poole palvega luua kõnniteed parkimiskohtade arvelt,“ selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

„Suuremad muutused eeldavad Pärnu maantee täielikku rekonstrueerimist ning soovime juba uuel aastal alustada selle projekteerimisega. Ilmselt see tähendaks ka muutusi trammipeatuste asukohtade ja fooritsüklite osas, mis aitaks muuta turvalisemaks ja loogilisemaks inimeste liikumise. See on väga oluline, eriti arvestades haridusasutuste rohkust selles piirkonnas, kuid on võimalik vaid pikema ja suurema planeerimise tulemusena,“ lisas Svet.