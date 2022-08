VIDEO | Õppeaasta alguse pressikonverents. Vinter-Nemvalts: soovime väga vältida üleriigilist distantsõpet

Pressikonverentsil tutvustasid algava õppeaasta olulisemaid teemasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Tõnis Lukas ütles, et 1. klassi minejaid on umbes 14 000 ja kokku on üldhariduskoolides 158 000 õpilast.

Üleminekust eesti õppekeelele kohta ütles Lukas, et ministeeriumi ülesanne on ette valmistada seadusandlik raam. Minister ütles, et keelekümblusprogramm on kõvasti arenenud, aga uuendada tuleb hilise keelekümbluse meetodeid.

Lukase sõnul on eesmärk võtta luubi alla Ida-Virumaa. „Me ei alusta nullist,“ ütles Lukas õpetajate ja raha puuduse kohta. Ette on valmistatud õppekava muudatused, et süvendada keeleõppe intensiivsust. Koolides, mis on veel nominaalselt venekeelsed koolid, suureneb eestikeelsete tundide arv. Põhikooli lõpuks peavad õpilased saavutama B2 taseme ja gümnaasiumi lõpuks C1 taseme. Keeleamet saab õiguse teha järelevalvet ka koolitundides, kontrollitakse õpetajate keeletaset.

2023. aasta õppeaasta algusest ei loeta kvalifikatsioonile vastavaks neid õpetajaid, kellel ei ole nõutud keeletaset. Vaatluse all on ka koolijuhtide keeletase.

Paljud koolid pakuvad B-võõrkeelena vaid ühte keelt, millega pole lapsevanemad rahul. Valdavalt on selleks vene keel. Järgmisest sügisest peaksid koolid õpilastele pakkuma keeltevalikut.