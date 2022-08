Harju maakohus tunnistas 50aastase Aleksandr Hännineni Ukraina riigilipu rüvetamises süüdi

Kohtu hinnangul leidis Aleksandri süü lipu rüvetamises täielikku tõendamist, sest tõendina esitatud videos on selle rüvetamine selgelt näha ja samas ka kuulda, et ta käsitleb seda kui Ukraina sümbolit. Isik ise kinnitas samuti, et tunneb rahuldust kui tema jalge all on „nende“ inimeste lipp.